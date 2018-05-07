سبورت : “كبرياء البطل”

2018/05/07 | 05:10

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هاي كورة – وصفت صحيفة “سبورت” الكتالونية، مباراة الكلاسيكو بين الغريمين برشلونة وريال مدريد، والتي أنتهت بالتعادل الإيجابي 2 – 2 ، بـ “كبرياء البطل” كناية عن النجاحات التي حققها الفريق الكتالوني بالتتويج بلقب الدوري الاسباني وكأس ملك إسبانيا وإنهاء بطولة الليجا بدون هزيمة.

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