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سبورت : “كبرياء البطل”
2018/05/07 | 05:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة – وصفت صحيفة “سبورت” الكتالونية، مباراة الكلاسيكو بين الغريمين برشلونة وريال مدريد،  والتي أنتهت بالتعادل الإيجابي 2 – 2 ، بـ “كبرياء البطل” كناية عن النجاحات التي حققها الفريق الكتالوني بالتتويج بلقب الدوري الاسباني وكأس ملك إسبانيا وإنهاء بطولة الليجا بدون هزيمة.

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