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التحالف العربي يستهدف وزارتي الدفاع والداخلية في صنعاء بغارتين
2018/05/07 | 05:24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- صرح مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء، بأن طيران التحالف العربي استهدف بغارتين مقري وزارتي الدفاع والداخلية في العاصمة صنعاء، اليوم الاثنين 7 مايو/أيار.

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