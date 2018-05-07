التحالف العربي يستهدف وزارتي الدفاع والداخلية في صنعاء بغارتين

2018/05/07 | 05:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرح مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء، بأن طيران التحالف العربي استهدف بغارتين مقري وزارتي الدفاع والداخلية في العاصمة صنعاء، اليوم الاثنين 7 مايو/أيار.

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