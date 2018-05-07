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الجيش السوري يعتزم تقسيم منطقة سيطرة
2018/05/07 | 05:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلن العميد في الجيش السوري محسن نفنوف، اليوم الاثنين 7 مايو/أيار، أن الجيش السوري، قريبا سيقطع المناطق الجنوبية من دمشق، والتي يسيطر عليها الإرهابيون من تنظيم "داعش" إلى قسمين.

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