2018/05/07 | 05:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن العميد في الجيش السوري محسن نفنوف، اليوم الاثنين 7 مايو/أيار، أن الجيش السوري، قريبا سيقطع المناطق الجنوبية من دمشق، والتي يسيطر عليها الإرهابيون من تنظيم "داعش" إلى قسمين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجيش السوري يعتزم تقسيم منطقة سيطرة "داعش" في دمشق إلى قسمين) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجيش السوري يعتزم تقسيم منطقة سيطرة "داعش" في دمشق إلى قسمين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).