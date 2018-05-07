السلطات السعودية تصفي مطلوبا شارك في قتل 4 عناصر من قوات الأمن

2018/05/07 | 06:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السلطات السعودية تصفي مطلوبا شارك في قتل 4 عناصر من قوات الأمنأعلنت وزارة الداخلية السعودية، تصفية مطلوب تورط في عملية قتل 4 عناصر من قوات الأمن بالمملكة يوم 19 أبريل.وصرح المتحدث الأمني باسم وزارة الداخلية، بأنه "إلحاقا للبيان...عن استشهاد أربعة من رجال الأمن أثناء أداء عملهم في نقطة تفتيش أمنية على طريق عرقوب الواصل بين محافظتي المجاردة وبارق، في منطقة عسير، بعد تعرضهم لإطلاق نار من مصدر مجهول ، وتمكن رجال الأمن من القبض على شخصين من المتورطين في هذه العملية الإجرامية، ومقتل شريكهم الثالث بعد تبادل إطلاق النار معه أثناء محاولته الفرار، ونتيجة للمتابعة وتعقب العناصر المتورطة في تلك الجريمة النكراء فقد تم...رصد وجود المطلوب للجهات الأمنية، خالد محمد علي الشهري (سعودي الجنسية)، في منزل ذويه بقرية الوهدة في محافظة النماص.وأوضح المتحدث: "عند محاصرته وتوجيه النداءات له بتسليم نفسه رفض الاستجابة وهاجم رجال الأمن بسلاح أبيض كان بحوزته فتم التعامل معه وفق مقتضيات الموقف و تحييد خطره مما نتج عنه إصابته ووفاته بعد نقله للمستشفى".

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