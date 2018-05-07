الإثنين 7 أيار 2018 م (21 شعبان 1439 هـ)
English | كوردى


تشيلسي يزاحم ليفربول على ضم نبيل فقير
2018/05/07 | 06:11
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاى كورة – أعلن نادى تشيلسي الإنجليزي عن رغبته فى التعاقد مع نبيل فقير مهاجم أوليمبيك ليون الفرنسي خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وكان ليفربول الإنجليزي قد دخل فى مفاوضات مع اللاعب صاحب الـ24 عاما من أجل ضمه.

sc5.hihi2.com/wp-content/uploads/2018/05/hihi2-2018-05-07_03-01-40_234237-200x114
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تشيلسي يزاحم ليفربول على ضم نبيل فقير) نشر أولاً على موقع (هاي كورة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تشيلسي يزاحم ليفربول على ضم نبيل فقير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (هاي كورة).

كامل التفاصيل في: هاي كورة ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ أول عراقي يلعب في الدوري البرتغالي الممتاز
⋙ لماذا منعت السلطات السعودية عرض مسلسل "محمد هنيدي"؟
⋙ إنشاء منصة مقاومة جليد القطب الشمالي في سان بطرسبورغ عام 2019
⋙ مارسيلو يفسر عدم إخراج لاعبي ريال مدريد الكرة أثناء إصابة سواريز
⋙ السلطات السعودية تصفي مطلوبا شارك في قتل 4 عناصر من قوات الأمن
بالفيديو والصور
⋙ 🔴 زيدان: تقنية الفيديو كانت ستغير نتيجة الكلاسيكو
⋙ فيديو| توقعات باستئناف القاهرة حوارات المصالحة الفلسطينية قريبا
⋙ بالصور.. كرنفال الألوان في فرنسا
الأكثر شيوعا