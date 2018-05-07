تشيلسي يزاحم ليفربول على ضم نبيل فقير

2018/05/07 | 06:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هاى كورة – أعلن نادى تشيلسي الإنجليزي عن رغبته فى التعاقد مع نبيل فقير مهاجم أوليمبيك ليون الفرنسي خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وكان ليفربول الإنجليزي قد دخل فى مفاوضات مع اللاعب صاحب الـ24 عاما من أجل ضمه.

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