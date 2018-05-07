مارسيلو يفسر عدم إخراج لاعبي ريال مدريد الكرة أثناء إصابة سواريز

2018/05/07 | 06:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إسلام أحمد فيسبوك تويتر فسر الظهير الأيسر البرازيلي مارسيلو، سبب عدم إخراج لاعبي ريال مدريد الكرة إثناء إصابة لويس سواريز في الدقائق الأخيرة.

وانتهى الكلاسيكو في قمة الجولة الـ35 من الدوري الإسباني بالتعادل بهدفين لكل فريق، حيث افتتح المهاجم الأوروجوياني التسجيل للكتيبة الكتالونية.

وخرج سواريز متأثرا بإصابته في الدقائق الأخيرة بعد تدخل من سيرجيو راموس، حيث ظل لاعبي ريال مدريد يتناقلون الكرة لدقيقة أو أكثر، من أجل تسجيل هدف الفوز.

مارسيلو علق عن الأمر: "أحيانا عندما يتعرض خصمك للإصابة تكون فائدة، وكرة القدم هكذا".

وأكمل: "لم يحدث شيء، نحن نعرف ماذا يفعل اللاعبين، كنا نعرف أنها ليست بالشيء الخطير، لم يكن علينا أن نخرج الكرة لأننا لا نريد ذلك".

ولم يطلق الحكم صافرة من أجل إيقاف اللقاء أثناء سقوط المهاجم الذي رفع رصيده التهديفي إلى 30 هدفا الموسم الحالي، حتى خرجت الكرة من لاعبي برشلونة.

وحل باكو ألكاسير في الدقيقة الأخيرة المتبقية من عمر اللقاء، بدلا من سواريز.





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