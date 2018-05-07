إنشاء منصة مقاومة جليد القطب الشمالي في سان بطرسبورغ عام 2019

2018/05/07 | 06:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرح وزير الموارد الطبيعية الروسي سيرغي دونسكوي، اليوم الاثنين 7 مايو/أيار، بأن تشييد منصة "القطب الشمالي" المقاومة للجليد لدراسة المحيط المتجمد الشمالي، سيجري في سان بطرسبورغ، بمصنع "أدميرالتيسكي فيرفي"، في عام 2019.

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