2018/05/07 | 06:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيصبح متوسط الميدان أسامة رشيد أول عراقي يلعب في الدوري البرتغالي الممتاز لكرة القدم بعد تأهل فريقه سانتا كلارا إليه امس الأحد.

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