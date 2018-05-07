الإثنين 7 أيار 2018 م (21 شعبان 1439 هـ)
English | كوردى


أول عراقي يلعب في الدوري البرتغالي الممتاز
2018/05/07 | 06:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- سيصبح متوسط الميدان أسامة رشيد أول عراقي يلعب في الدوري البرتغالي الممتاز لكرة القدم بعد تأهل فريقه سانتا كلارا إليه امس الأحد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أول عراقي يلعب في الدوري البرتغالي الممتاز) نشر أولاً على موقع (خندان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أول عراقي يلعب في الدوري البرتغالي الممتاز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خندان).


كامل التفاصيل في: خندان ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ لماذا منعت السلطات السعودية عرض مسلسل "محمد هنيدي"؟
⋙ إنشاء منصة مقاومة جليد القطب الشمالي في سان بطرسبورغ عام 2019
⋙ مارسيلو يفسر عدم إخراج لاعبي ريال مدريد الكرة أثناء إصابة سواريز
⋙ تشيلسي يزاحم ليفربول على ضم نبيل فقير
⋙ السلطات السعودية تصفي مطلوبا شارك في قتل 4 عناصر من قوات الأمن
بالفيديو والصور
⋙ 🔴 زيدان: تقنية الفيديو كانت ستغير نتيجة الكلاسيكو
⋙ فيديو| توقعات باستئناف القاهرة حوارات المصالحة الفلسطينية قريبا
⋙ بالصور.. كرنفال الألوان في فرنسا
الأكثر شيوعا