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طائرة سعودية تفاجأ بجسم غريب فوق السحاب (فيديو)
2018/05/07 | 07:08
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- فوجئ قائد طائرة سعودية بظهور مفاجئ لشكل غريب يشبه الطائرة أثناء التحليق فوق السحاب، ما أدى إلى إثارة الخوف في نفس الطيار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طائرة سعودية تفاجأ بجسم غريب فوق السحاب (فيديو)) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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