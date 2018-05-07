طائرة سعودية تفاجأ بجسم غريب فوق السحاب (فيديو)

2018/05/07 | 07:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فوجئ قائد طائرة سعودية بظهور مفاجئ لشكل غريب يشبه الطائرة أثناء التحليق فوق السحاب، ما أدى إلى إثارة الخوف في نفس الطيار.

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