الإثنين 7 أيار 2018 م (21 شعبان 1439 هـ)
English | كوردى


سباليتي عن مستقبله مع الإنتر :”دورى الأبطال أهم”
2018/05/07 | 07:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاى كورة – أصر لوتشيانو سباليتي مدرب انتر ميلان الإيطالى على عدم الحديث عن مستقبله مع النيراتزورى مؤكدا أنه لايفكر حاليا سوى فى حجز مقعد بالنسخة المقبلة لبطولة دورى الأبطال.

وقال سباليتي :” عقدى لم ينته بعد، لاأفكر فى عقد جديد ما يهمنى الآن هو التأهل للأبطال”.

sc4.hihi2.com/wp-content/uploads/2018/05/hihi2-2018-05-07_03-15-41_237579-200x114
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سباليتي عن مستقبله مع الإنتر :”دورى الأبطال أهم”) نشر أولاً على موقع (هاي كورة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سباليتي عن مستقبله مع الإنتر :”دورى الأبطال أهم”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (هاي كورة).

كامل التفاصيل في: هاي كورة ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ نتائج أولية: حزب الله وحلفائه يحصلون على 67 مقعدا في البرلمان اللبناني ويحققون الأغلبية
⋙ #ماجد أبو يونس - التنظّم النقابي.. هو المصلحة العليا للعمال
⋙ زيماموش يسجل هدفا في الكونفدرالية وينضم لقائمة الحراس العرب الهدافين
⋙ تحديد مدة غياب رونالدو
⋙ صحيفة تتوقع انحداراً شديداً للمالكي بالانتخابات وتفوق العامري والعبادي والصدر عليه
بالفيديو والصور
⋙ طائرة سعودية تفاجأ بجسم غريب فوق السحاب (فيديو)
⋙ 🔴 زيدان: تقنية الفيديو كانت ستغير نتيجة الكلاسيكو
⋙ بالصور.. كرنفال الألوان في فرنسا
الأكثر شيوعا