2018/05/07 | 07:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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هاى كورة – أصر لوتشيانو سباليتي مدرب انتر ميلان الإيطالى على عدم الحديث عن مستقبله مع النيراتزورى مؤكدا أنه لايفكر حاليا سوى فى حجز مقعد بالنسخة المقبلة لبطولة دورى الأبطال.
وقال سباليتي :” عقدى لم ينته بعد، لاأفكر فى عقد جديد ما يهمنى الآن هو التأهل للأبطال”.
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وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سباليتي عن مستقبله مع الإنتر :”دورى الأبطال أهم”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (هاي كورة).