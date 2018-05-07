سباليتي عن مستقبله مع الإنتر :”دورى الأبطال أهم”

2018/05/07 | 07:10

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هاى كورة – أصر لوتشيانو سباليتي مدرب انتر ميلان الإيطالى على عدم الحديث عن مستقبله مع النيراتزورى مؤكدا أنه لايفكر حاليا سوى فى حجز مقعد بالنسخة المقبلة لبطولة دورى الأبطال.

وقال سباليتي :” عقدى لم ينته بعد، لاأفكر فى عقد جديد ما يهمنى الآن هو التأهل للأبطال”.

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