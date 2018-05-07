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#مظهر محمد صالح - نساء في اقتصاديات العمل
2018/05/07 | 07:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #مظهر_محمد_صالح نساء في اقتصاديات العمل الكاتب:د.

مظهر محمد صالح09/12/2015 12:00 صباحا بدأت ام سلمى تعاني تقدم العمر وهي سيدة المنزل الاولى طوال الثلاثين عاماً الماضية.فقد قل صبرها وإزداد تذمرها، حتى كادت تهجر اكداس الصحون من دون تنظيف لزيارة ابنتها الوحيدة وهي زيارة في الظاهر ولكنها هروب في الحقيقة.

ضاقت ام سلمى ذرعاً من اعمال المنزل الرتيبة اليومية دون ان يعطف على ضعفها ا......

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