لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأمريكي تحذر ترامب من الانسحاب من اتفاق ايران

2018/05/07 | 07:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الرئيس الجمهوري للجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأمريكي، أن على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألا ينسحب من الاتفاق النووي المبرم مع إيران عام 2015.

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