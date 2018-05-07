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لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأمريكي تحذر ترامب من الانسحاب من اتفاق ايران
2018/05/07 | 07:25
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اعلن الرئيس الجمهوري للجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأمريكي، أن على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألا ينسحب من الاتفاق النووي المبرم مع إيران عام 2015.

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