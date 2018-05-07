زلزال ياسوج يخلف 82 مصابا

2018/05/07 | 07:48

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وفي تصريح لارنا اليوم اوضح بوران فرد، ان 71 من هؤلاء الاشخاص خرجوا مباشرة من المستشفي بعد مداواتهم بشكل سريع نظراً لاصاباتهم الطفيفة و11 شخصا لازالوا يرقدون في مستشفي الشهيد بهشتي في ياسوج.واضاف ان هذه الارقام من الممكن ان ترتفع نظرا للحصول علي معلومات جديدة.و ضربت هزة ارضية بقوة 4.8 درجة علي مقياس ريختر مدينة جيتاب في محافظة كهكيلوية وبوير احمد جنوب غرب ايران فجر اليوم الاثنين.و وقعت الهزة الارضية في الدقيقة 26 بعد منتصف ليلة الاحد الاثنين، في عمق 5 كم علي بعد 6 كم من مدينة جيتاب و 9 كم من مدينة سي سخت و 20 كم من مدينة ياسوج مركز المحافظة.انتهي** 2344

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