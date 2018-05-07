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تحديد مدة غياب رونالدو
2018/05/07 | 08:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة – كشفت اذاعة “أوندا سيرو” ، إن الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو تعرض لالتواء بسيط في كاحل القدم يتطلب فترة من الراحة، وكان أفضل لاعب في العالم ، تعرض لإصابة في مباراة الكلاسيكو، إثر تدخل قوي من مدافع برشلونة جيرارد بيكيه خلال تسجيل رونالدو هدف التعادل لريال مدريد بشباك البرسا، في اللقاء الذي أنتهي بالتعادل الإيجابي 2 – 2 على كامب نو، ضمن الجولة 36 للدوري الإسباني.

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