زيماموش يسجل هدفا في الكونفدرالية وينضم لقائمة الحراس العرب الهدافين

2018/05/07 | 08:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إسلام أحمد فيسبوك تويتر سجل الحارس الجزائري محمد أمين زيماموش، الهدف الرابع في فوز اتحاد العاصمة الجزائري، في شباك يانج أفريكانز التنزاني.

اتحاد العاصمة تفوق وتصدر منفردا المجموعة الرابعة بفضل الرباعية النظيفة، مستغلا تعادل رايون سبورت مع جور ماهيا.

الحارس الدولي الجزائري سجل الهدف الرابع من ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة من الوقت بدلا من الضائع، ليكون أول أهدافه بقميص اتحاد العاصمة.

زيماموش سبق له تسجيل هدفا من ركلة جزاء أيضًا، لكن مع فريق مولودية الجزائر في الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع أمام اتحاد العاصمة - فريقه الحالي - في ثمن نهائي كأس الجزائر2009-10.

زيماموش ينضم لقائمة من الحراس العرب سبق لها وأن سجلت أهدافا في شباك المنافسين، أبرزهم مواطنه فوزي شاوشي الذي سجل هدفين في مسيرته الكروية جاءت جميعها من ركلات جزاء.

شاوشي سجل مع مع شبيبة القبائل الجزائرى فى مرمى القطن الكاميرونى فى دورى أبطال أفريقيا عام 2008، وفى أول مواسمه مع مولودية الجزائر سجل هدفاً من ركلة جزاء فى مرمى مولودية شباب العلمه بالدورى الجزائرى عام 2011.

فيديو : هدف تاريخي وبالوقت القاتل عن طريق حامي عرٌين الريان الحارس عمر باري أمام السد بموسم 2013-2014 pic.twitter.com/rUwufPDCs9

— محمد المري (@ALM_7ARRI) November 9, 2016في قطر سجل الحارس القطري عمر باري أول الأهداف في دوري نجوم قطر لصالح الريان أمام السد موسم 2013-14، من تسديدة قوية بعد تنفيذ ركلة ركنية.

أيضا خالد فوهامى، الحارس الدولى المغربى السابق كأول حارس مرمى عربى، يسجل هدفاً فى الملاعب الأوروبية، بقميص فريق دينامو بوخارست الرومانى، وهو الحارس الوحيد الذى سجّل بقميص الفريق، فى الدورى موسم 1998 - 1999.

حارس الترجي التونسي حمدي القصراوي سجل هدفا في الكونفدرالية الأفريقية موسم 2008، بشباك ماسيدا التوجولي، القصراوي سجل الهدف الخامس للترجي بعد مطالبات من الجماهير بتنفيذ ركلة الجزاء، لمعاقبة الحارس الذي سدد عليه ركلة جزاء وتصدى لها ذهابا

الحارس المصري، عصام الحضري سجل أيضا هدفين سابقا، الأول مع الأهلي في شباك كايزر تشيفز في السوبر الأفريقي 2002، بهدف من قبل منتصف الملعب، ثم أصبح أول حارس محترف يسجل هدفا في الدوري السعودي بتسجيله هدفا للتعاون من ركلة جزاء الموسم الحالي.

فيديو..هدف التعاون الرابع في مرمى الاتفاق عن طريق عصام الحضري#التعاون_الاتفاق#برو_سبورت pic.twitter.com/vB0EqQRHGP

— MBC PRO SPORTS (@MBCProSports) December 10, 2017

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