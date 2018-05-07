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#ماجد أبو يونس - التنظّم النقابي.. هو المصلحة العليا للعمال
2018/05/07 | 08:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #ماجد_أبو_يونس عنوان حقيقيعلينا تحديد مهامنا النقابية اتجاه العمال وتنظيمهم في الأطر النقابية، وتدعيم هذه الأطر لتكون عنوانًا حقيقيًا لقضاياهم، ورفع مستوى النضال العمالي الطبقي في كافة المستويات المحلية والقطرية.

علينا كشيوعيين وجبهويين قيادة هذا النضال بشكل منظم وتكثيف عملنا بين فئات العمال في المصانع والورشات لاحقاق حقوق العمال، ورفع صرخة بناتنا العاملات العربيات في السوق المحلي ، يعملن سكرتيرات في ال......

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