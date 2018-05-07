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نتائج أولية: حزب الله وحلفائه يحصلون على 67 مقعدا في البرلمان اللبناني ويحققون الأغلبية
2018/05/07 | 08:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بيروت-واع اظهرت نتائج اولية للانتخابات اللبنانية ان حزب الله وحلفائه تمكنوا من تحقيق الاغلبية في مجلس النواب.

واشارت النتائج الاولية ان الحزب وحلفائه وضمنهم نواب سنة حصوا على 67 مقعدا من اصل 128، فيما حصل تيار المستقبل برئاسة رئيس الوزراء سعد الحريري على 22-25 مقعدا.

كما اظهرت ان حزب القوات اللبنانية برئاسة سمير جعجع حصل […]

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