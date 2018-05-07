فالدانو : ميسي احتك براموس من أجل سواريز ولابد لمارسيلو أن يكون أكثر حذرًا مع صلاح

2018/05/07 | 09:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هاي كورة – صرح فالدانو حول الكلاسيكو الذي جمع برشلونة بريال مدريد في الجولة السادسة والثلاثين من الليجا متناولًا العديد من النقاط حول اللقاء.

فقد قال فالدانو ” أرى بأن تقنية الفيديو لن تكون ذات فائدة حال تم تطبيقها بالرغم من القرارات التي أثارت جدلًا في الكلاسيكو ، فلا أؤيد استخدام تلك التقنية ” .

وأضاف فالدانو ” من خلال متابعتي للقاء أود أن أحذر الريال بأن عليه أن يكون أكثر تماسكًا في دفاعاته حينما يواجه ليفربول الذي يعيش على أخطاء منافسيه كما أنه يجب على مارسيلو أن يكون أكثر حذرًا عند التعامل مع صلاح حتى يتمكن من مساعدة فريقه ” .

وعن ميسي واحتكاكه براموس قال ” لقد فعلها ميسي لأنه أراد الإنتقام لصديقه سواريز ” .

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