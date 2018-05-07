مرتضى منصور يوضح تفاصيل جلسته مع جروس

2018/05/07 | 09:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بلال محمد فيسبوك تويتر كشف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك تفاصيل جلسته مع المدير الفني السويسري كريستيان جروس، موضحاً حقيقة تفاض الزمالك مع المدير الفني.

وقال مرتضى منصور في تصريحات تلفزيونية: "الجلسة كانت ودية، بحضور اغلب أعضاء مجلس إدارة الزمالك، حرصنا على التحدث حول كافة الأمور باستثناء عقده مع الزمالك".

وأردف: "لم نرغب في التحدث حول عقده مع الزمالك، حتى لا نقوم بتشتيت ذهن خالد جلال المدير الفني الحالي للفريق، قبل مباراة الإسماعيلي في كأس مصر".

وتابع: "من المنتظر ان يسافر جروس بعد ساعات، مع مدير أعماله على أن يعود للقاهرة خلال أربعة أيام من مساعديه من أجل توقيع عقود انضمامه للزمالك ومباشرة عمله".

يُذكر ان الزمالك يستعد لمباراة الإسماعيلي، في قبل نهائي كأس مصر يوم الإثنين على ملعب برج العرب في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.





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