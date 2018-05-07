الإثنين 7 أيار 2018 م (21 شعبان 1439 هـ)
English | كوردى


الجوية يضيف العهد اللبناني في ملعب كربلاء غداً
2018/05/07 | 09:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كربلاء- واع يخوض فريق نادي القوة الجوية لكرة القدم، يوم غد الثلاثاء، مباراة ذهاب نصف نهائي منطقة غرب آسيا، في كأس الاتحاد الآسيوي، أمام فريق نادي العهد بطل لبنان لكرة القدم إلى العراق، على ملعب كربلاء الدولي.

وضمن القوة الجوية، التواجد في نصف النهائي، بعدما تأهل كأفضل وصيف في المجموعات الثلاث، بينما تأهل العهد اللبناني، […]

ina.iq/wp-content/uploads/2018/05/13220009_1163037350408038_571139456_n-300x198
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجوية يضيف العهد اللبناني في ملعب كربلاء غداً) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجوية يضيف العهد اللبناني في ملعب كربلاء غداً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).

كامل التفاصيل في: وكالة الانباء العراقية ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ زيدان انتظر إنيستا بعد "الكلاسيكو" لتوديعه (صورة)
⋙ “المشتركة”: الضربة الجوية على سوريا أحبطت مخططا إرهابياً كان يستهدف العراق
⋙ المفوضية: اعلان نتائج الانتخابات سيكون خلال يومين او ثلاثة بعد الاقتراع
⋙ لاهور يرد على مسرور:من يتهمنا بالخيانة هو الخائن
⋙ رونالدو يحطم أرقاماً جديدة
بالفيديو والصور
⋙ طائرة سعودية تفاجأ بجسم غريب فوق السحاب (فيديو)
⋙ 🔴 زيدان: تقنية الفيديو كانت ستغير نتيجة الكلاسيكو
⋙ بالصور.. كرنفال الألوان في فرنسا
الأكثر شيوعا