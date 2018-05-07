الجوية يضيف العهد اللبناني في ملعب كربلاء غداً

2018/05/07 | 09:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء- واع يخوض فريق نادي القوة الجوية لكرة القدم، يوم غد الثلاثاء، مباراة ذهاب نصف نهائي منطقة غرب آسيا، في كأس الاتحاد الآسيوي، أمام فريق نادي العهد بطل لبنان لكرة القدم إلى العراق، على ملعب كربلاء الدولي.وضمن القوة الجوية، التواجد في نصف النهائي، بعدما تأهل كأفضل وصيف في المجموعات الثلاث، بينما تأهل العهد اللبناني، […]

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