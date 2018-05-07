2018/05/07 | 09:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..

توقع نائب رئيس مجلس النواب الشيخ همام حمودي، الاثنين، أن تتجاوز نسبة المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة أكثر من 50%، مبينا أن آلية التصويت الالكتروني حديثة جدا.

وقال حمودي في تصريح اوردته صحيفة “الصباح” الرسمية واطلعت عليه /المعلومة/، إنه يتوقع أن “تتجاوز نسبة المشاركة في الانتخابات اكثر من 50 بالمئة، كونها تجرى بعد النصر الكبير على عصابات داعش الارهابية”.

وأضاف، أن “آلية التصويت الالكتروني حديثة جدا ولم تستخدم سوى في عدد من الدول، من بينها كوريا الجنوبية وروسيا وكازاخستان”، لافتا الى ان “الشكوك التي تحدث بشأنها معقولة، الا ان التجارب التي تجريها المفوضية تعطي التطمين الكامل عن عمل تلك الاجهزة”.



انتهى/25

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حمودي يتوقع تجاوز نسبة المشاركة في الانتخابات أكثر من 50%) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حمودي يتوقع تجاوز نسبة المشاركة في الانتخابات أكثر من 50%) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).