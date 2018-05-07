الإمارات تكشف رسميا عن الجهة المسؤولة عن أزمة

2018/05/07 | 09:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، من يقف وراء الحملة المريبة ضد دور الإمارات في اليمن، وذلك وسط تصاعد التوتر في جزيرة سقطرى اليمنية.

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