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الإمارات تكشف رسميا عن الجهة المسؤولة عن أزمة
2018/05/07 | 09:16
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كشف وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، من يقف وراء الحملة المريبة ضد دور الإمارات في اليمن، وذلك وسط تصاعد التوتر في جزيرة سقطرى اليمنية.

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