اتفاق صيني ياباني لمنع الحوادث في البحر و الجو

2018/05/07 | 09:25

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يعتزم زعماء الصين واليابان، الاتفاق على إنشاء آلية اتصالات ثنائية في المستقبل القريب لمنع وقوع الحوادث في البحر وفي الجو، على خلفية استمرار التناقضات الإقليمية.وذكرت وكالة أنباء “كيودو” اليابانية، أنه “من المتوقع أن يتم الاتفاق خلال المفاوضات في طوكيو، مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي ورئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ، على هامش القمة الثلاثية لزعيمي البلدين والرئيس الكوري الجنوبي مون داي — أن، المقرر عقده في 9 أيار”.

في الوقت نفسه، قالت الوكالة، نقلا عن مصادر مطلعة، بأن “الصين واليابان أثناء الاتفاق على إطلاق آلية الاتصالات لن يأتيا على ذكر جزيرة سينكاكو (دياويو) غير المأهولة والمتنازع عليها في بحر الصين الشرقي.ومع ذلك، وفقا “لكيودو”، تصر الصين على أن “هذه الجزر، والتي تطالب بها أيضا سلطات تايوان، بأن يتم ذكرها”.ووفقاً للوكالة، فقد تم تحديد خطط لإنشاء مثل هذه الآلية في عام 2007.هذا ويعقد أرخبيل سينكاكو، المتنازع عليه بشكل خاص العلاقات بين اليابان والصين، منذ أن اشترت اشترت الحكومة اليابانية عام 2012 من مالك ياباني خاص ثلاث جزر من الجزر الخمس التي تعتبرها بكين أراضي صينية.

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