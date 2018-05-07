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اكتمال الاجراءات الخاصة بالاقتراع في استراليا
2018/05/07 | 09:25
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- استراليا – واع أعلن مفوضية الانتخابات ، اليوم الاثنين، عن اكمال الاجراءات الخاصة بالاقتراع في استراليا.

وقال مراسل وكالة الانباء العراقية (واع)، إن “وفد مفوضية انتخابات استراليا اقام ندوة تثقيفية لابناء الجالية العراقية في سيدني لقرب موعد انتخابات عراقيي الخارج والتي ستصادف يوم الخميس العاشر من ايار الجاري”.

وأضاف المراسل، أن “الندوة شهدت حضور عدداً […]

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