نائب عن دولة القانون: جبهتان ستشكلان الحكومة المقبلة

2018/05/07 | 09:30

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المعلومة/بغداد..

رأى النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد الاله النائلي، الاثنين، أن الحكومة المقبلة ستتكون من جبهتين، مبينا أن الاولى ستمسك زمام الامور والثانية تعارضها من اجل تقويم الاوضاع، فيما اشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد ائتلافات بين الكتل الفائزة التي تتطابق في برنامجها الانتخابي.

وقال النائلي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “زمن المحاصصة قد انتهى ولايمكن لاي كتلة تنادي بالاغلبية السياسية الوطنية ان تعود الى المحاصصة المقيتة”، مبينا أن “الحكومة المقبلة ستتشكل من جبهتين، حيث ستكون الاولى التي تنادي بالاغلبية وتذهب لتشكيل الحكومة، والاخرى ستكون معارضة لها وتنادي بالمحاصصة، حيث تعمل الثانية على تقويم الاولى لانجاح العملية السياسية”.

وأضاف، أن “الكتلة الفائزة لا يمكن ان تملك نصف زائد واحد من المقاعد في البرلمان، وبالتالي ستلجأ الى التحالف والائتلاف مع باقي الكتل والائتلافات الموجودة التي تتطابق معها في البرنامج الانتخابي وتنادي بالاغلبية، في حين ستأتلف الكتل التي تنادي بالمحاصصة مع بعضها لتشكيل جبهة معارضة”.

ولفت النائلي إلى أن “الكثير من الكتل الكبيرة تنادي بالاغلبية وبالامكان التحالف فيما بينها من اجل تشكيل الحكومة المقبلة من مختلف المكونات التي تنادي بالاغلبية”.



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