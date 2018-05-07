قفزة مخاوف تصعد بالنفط إلى أسعار 2014

2018/05/07 | 09:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سنغافورة - ارتفع سعر النفط الخام الأميركي فوق 70 دولارا للبرميل الاثنين لأول مرة منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2014 في حين قفز خام برنت إلى مستوى مرتفع جديد مع تفاقم الأزمة الاقتصادية في فنزويلا مما يهدد إمدادات البلاد المنخفضة بالفعل.

وتتزايد المخاوف ايضا إذ يلوح في الأفق قرار بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة ستنسحب من الاتفاق النووي مع إيران وتعيد فرض العقوبات على طهران.

وفي الصباح، بلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 75.71 دولار للبرميل بزيادة 84 سنتا أو 1.12 بالمئة مقارنة مع الإغلاق السابق بعد أن قفزت إلى 75.89 دولار للبرميل في وقت سابق أثناء جلسة التداول وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2014.

وارتفعت أيضا العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 66 سنتا أو 0.95 بالمئة إلى 70.39 دولار للبرميل.

وقال بنك إيه.إن.زد الاثنين "صعدت أسعار النفط الخام لأن المخاوف بشأن تأثير انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران لا تزال تقود معنويات المستثمرين".

وقال غريغ مكينا كبير محللي السوق لدى أكسي تريدر للوساطة في العقود الآجلة "ستكون القصة الكبرى هذا الأسبوع عن النفط والاتفاق النووي.



نعرف أنه لا يعجب الرئيس ترامب".

وأضاف "بشكل عام تشير التوقعات، بناء على تحركات أسعار النفط، إلى أن الرئيس ترامب سينسحب من الاتفاق".

وعادت إيران واحدة من كبرى الدولة المصدرة للنفط في 2016 بعد رفع العقوبات المفروضة عليها مقابل تقييد برنامجها النووي.

لكن الولايات المتحدة تعبر منذ ذلك الحين عن شكوكها بشأن إخلاص إيران في تنفيذ الاتفاق.

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