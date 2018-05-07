محافظ سقطري اليمنية يتهم الإمارات بسرقة ثروات الأرخبيل النادرة

2018/05/07 | 09:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وحسب ما اعلن موقع البحرين اليوم، أكد السقطري أن “إرسال قوات إماراتية إلي الأرخبيل (يعد) انتهاكا سافرا للأعراف والمواثيق والقوانين الدولية والإنسانية التي تجرم تدخل في شؤون الدول الأخري ذات السيادة”، مشيرا إلي ممارسات تقوم بها القوات الإماراتية في أرخبيل سقطري، تنبيء عما وصفه بـ”أطماع الإمارات (..) لاحتلال الأرخبيل والعبث بمقدراته وثرواته الفريدة”.ولفت المحافظ السقطري إلي أعمال العبث التي تمارسها ما وصفها بـ”قوي الاحتلال الإماراتية” في أرخبيل سقطري، ومنها سرقة الأشجار المعمرة والنادرة، ونهب أحجار الشعاب المرجانية والطيور النادرة.ودعا المنظمات الدولية، وبينها “اليونسكو”، إلي التدخل للمحافظة علي سقطري “كونها ضمن قائمة التراث الإنساني العالمي وضمن قائمة المحميات الطبيعية العالمية”.يُشار إلي أن الإمارات تُشارك “علي نحو رئيسي” في العدوان علي اليمن الذي بدأ في مارس ٢٠١٥م بقيادة السعودية، كما أنها تمارس “دورا تمزيقيا ومشبوها علي وجه الخصوص في جنوب اليمن، وفي السواحل الإستراتيجية للبلاد” وذلك بحسب ما أكد قنوات سياسية وإعلامية يمنية وأجنبية.انتهي**1110 ** 1837

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