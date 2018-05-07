الرافدين يصدر بيانا بشأن سلفة الخمسة والعشرة ملايين دينار

2018/05/07 | 09:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقتصاد

منذ 2018-05-07 الساعة 08:58 (بتوقيت بغداد)

بغداد ـ موازين نيوز

اعلن مصرف الرافدين، الاثنين، أن سلفة الخمسة والعشرة ملايين دينار تشمل جميع موظفي وزارة التربية والمديريات التابعة لها في بغداد والمحافظات.

وقال المصرف في بيان تلقت /موازين نيوز/ نسخة منه، إن "سلفة الخمسة والعشرة ملايين دينار تشمل جميع موظفي وزارة التربية والمديريات التابعة لها في بغداد والمحافظات كافة".

وأضاف، أن "سلفة الخمسة ملايين يبلغ القسط الشهري 120 الف دينار وسلفة العشرة ملايين يبلغ القسط الشهري 241"، مشيرا الى أن "مدة تسديد السلفة حددت بواقع 60 شهرا".انتهى29/أ43

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