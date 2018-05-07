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الحكومة الروسية تقدم استقالتها اليوم
2018/05/07 | 09:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- موسكو- واع تقدم حكومة رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف، استقالتها اليوم الاثنين، بعد مراسم تنصيب الرئيس فلاديمير بوتين، الفائز في الانتخابات الرئاسية لدورة جديدة.

وقال مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع) إن “التسريبات تشير إلى أن المنظمين يخططون لمراسم تنصيب تتم دون صخب ودون إقامة حفل باذخ فى الكرملين”.

ويواصل الوزراء المستقيلون مهامهم إلى حين تشكيل […]

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