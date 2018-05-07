الجيش السوري: سنقطع مواقع داعش جنوبي دمشق إلى قسمين

2018/05/07 | 09:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – قناة اسيا الاخبارية..أعلن العميد في الجيش السوري محسن نفنوف، اليوم الاثنين، أن” الجيش السوري، قريبا سيقطع المناطق الجنوبية من دمشق، والتي يسيطر عليها الإرهابيون من تنظيم “داعش” إلى قسمين.وقال نفنوف في تصريح صحفي, إنه “بالأمس، كان في موقع مقر كتيبتي مواقع للمسلحين، خلال الـ24 ساعة الأخيرة تقدمنا 500 متر، من الناحية […]

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