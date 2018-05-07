الذهب يوسع مكاسبه مع بداية تداولات الأسبوع

2018/05/07 | 09:40

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

استمرت أسعار الذهب في الارتفاع، الاثنين، مع بداية تداولات الأسبوع، ليسجل ارتفاع للجلسة الرابعة على التوالي ليستغل التراجع في مستويات الدولار مقابل العملات الرئيسية، بالإضافة إلى ارتفاع الطلب على المعدن النفيس.

استغل الذهب التذبذب الذي شهده الدولار الأمريكي مؤخرا مقابل العملات الرئيسية وحركة التصحيح التي قد تبدأ على الدولار بعد الأداء الإيجابي القوي الذي شهده مؤخراً مقابل العملات الرئيسية.

من جهة أخرى فقد تسبب تقرير الوظائف الأخير الذي صدر عن الاقتصاد الأمريكي في تراجع الثقة في مستقبل تحركات أسعار الفائدة مع تراجع في متوسط الأجور الأمر الذي يدل على ضعف مصادر التضخم.

هذا وقد تزايد الطلب على الذهب في ظل تذبذب أداء الأسهم الأسيوية اليوم، بينما تتعلق الأنظار ببيانات التضخم هذا الأسبوع عن الاقتصاد الأمريكي والتي قد تساعد في معرفة وضع التضخم وبالتالي التحركات القادمة لأسعار الفائدة الأمريكية.

وتداولت أسعار الذهب عند المستوى 1317.93 دولار للأونصة بعد أن سجل أدنى مستوى عند 1313.84 دولار للأونصة وكان قد افتتح جلسة اليوم عند المستوى 1313.91 دولار للأونصة مسجلاً أعلى مستوى عند 1319.00 دولار للأونصة.

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