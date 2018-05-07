مؤتمر عشائري في السماوة لمنع انتخاب الفاسدين

2018/05/07 | 09:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- آخر تحديث: 7 ماي 2018 - 9:39 ص

السماوة/ شبكة أخبار العراق- اقيم في قرية البيضة شمالي محافظة المثنى، الاثنين، مؤتمراً عشائرياً لدعم توجيهات المرجعية الدينية الاخيرة بمنع انتخاب الفاسدين والوصول الى منصة السلطة مرة اخرى.وقال شيخ عام عشائر البركات بمحافظة المثنى، فاهم خشان في حديث صحفي له اليوم، ان “المؤتمر يأتي لدعم توجيهات المرجعية الدينية بمنع وصول الفاسدين مرة أخرى الى مجلس النواب في الأنتخابات النيابية المقبلة “، لافتاً الى ان “المؤتمر شهد حضور أكثر من ألف شخص من عموم عشائر المثنى وناشطين مدنيين من محافظة الديوانية”.وبين ان “مداخلات الحاضرين في المؤتمر تركزت على ضرورة تفويت الفرصة على الفاسدين والمخادعين في الأنتخابات المقبلة”.واوضح خزعل ان “المؤتمر حث أبناء العشائر على عدم التصويت لمن ثبت فسادهم وفشلهم في المرحلة السابقة والألتزام التام برؤية المرجعية الدينية وتوجيهاتها”.واشار الى أن “العشائر كما كان لها دور كبير في الدفاع عن العراق من خطر الإرهاب ستكون حاضرة وبقوة في يوم الأنتخابات لتغير الوجوه الكالحة والفاسدة التي تسلطت على مقدرات الشعب طوال هذه الفترة السابقة”.

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