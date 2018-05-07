عمليات بغداد تنفي وجود حظر للتجوال السبت المقبل

2018/05/07 | 09:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى مصدر في عمليات بغداد، اليوم الاثنين، وجود حظر للتجوال السبت المقبل.

وقال المصدر "، ان "بعض مواقع التواصل الاجتماعي، نشرت عن وجود حظر للتجوال من الساعة ١٢ليلاً الى الـ٦مساء ليوم السبت بسبب الانتخابات".

واضاف انه "بعد الاتصال بالسادة في مقر قيادة عمليات بغداد تم نفي الخبر"، لافتا الى انه "في حال وجود اي مستجدات سيتم الاعلان عنها".

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