مجهولون يغتالون مرشحاً قبل ايام من انتخابات العراق

2018/05/07 | 09:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- أفاد مصدر امني الاثنين بمقتل مرشح في الائتلاف الذي يقوده نائب الرئيس اياد علاوي وذلك داخل منزله جنوب الموصل.

واُغتيل المرشح عن ائتلاف الوطنية فاروق محمد الجبوري في وقت متأخر من ليل يوم الاثنين في بلدة القيارة التي تبعد بنحو 60 كيلومترا الى الجنوب من الموصل.

وقال مصدر أمني وشهود لكوردستان 24 إن الجبوري قتل طعنا بالسكاكين من قبل مجهولين اقتحموا منزله الواقع في قرية اللزاكة.

ولا تعرف بعدُ دوافع الاغتيال فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن طعن الجبوري وهو استاذ جامعي.

وقالت الشرطة إنها فتحت تحقيقا في الحادث.

وعلى مدى الايام الماضية تعرض الكثير من المرشحين الى محاولات اغتيال فيما تعرض آخرون الى تهديدات من جهات عديدة وبخاصة تنظيم داعش وحلفائه.

وهدد تنظيم داعش في الآونة الاخيرة باستهداف المرشحين والناخبين ومراكز الاقتراع في الانتخابات التشريعية المقررة يوم السبت المقبل في عموم البلاد.

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