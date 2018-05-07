سياسي: الأيام المقبلة ستشهد الكثير من المفاجآت الانتخابية

2018/05/07 | 09:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..

بين المحلل السياسي حافظ آل بشارة، الاثنين، ان الفترة المتبقية لإجراء الانتخابات النيابية ستشهد الكثير من المفاجآت، حيث سنشهد انسحاب لبعض المرشحين من خوض الانتخابات.

وقال آل بشارة في تصريح لـ /المعلومة/، ان “الكثير من المفاجأت ستبرز الى الساحة السياسية، خلال الأيام المقبلة سواء قبل او بعد الانتخابات حيث من المؤمل ان يكون هناك انسحابات جديدة في الفترة المقبلة”.

واضاف ان “ما حصل من انسحاب لبعض المرشحين من كتلهم السياسية، يأتي بعد ان علموا ان لا حظوظ لهم في الانتخابات المقبلة، بالاضافة الى خوفهم من حدوث انتكاسة قد تستمر معهم الى فترة طويلة، الأمر الذي جعلهم يعلنون انسحابهم من الترشح للانتخابات”.

وأوضح آل بشارة، أن “تحالف النصر قد يشهد انسحاب عدد من المرشحين، خاصة ان التحالف شهد فضائح واحتواء لبعض المفسدين، وبالتالي فأن بعض المرشحين قد ينسحبون خوفاً من ان تكسر الجرة في رؤوسهم”، مبينا أن “الأيام المقبلة ستشهد فتح العديد من الملفات، لإسقاط بعض الكتل والمرشحين خاصة قبل الفضائح التي برزت الى العلن في الفترة الحالية”.



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