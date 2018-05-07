ديبالا يقترب من العودة لـ

2018/05/07 | 09:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني خورخي سامبولي، بلاعب نادي يوفنتوس الإيطالي باولو ديبالا، من أجل تحديد موقفه من المشاركة في مونديال روسيا الذي سيبدأ في الـ14 من شهر يونيو/ حزيران المقبل حيث يقوم المدرب الأرجنتيني بجولة في الدول الأوروبية للحديث مع لاعبيه الذين يرغب باستدعائهم لصفوف المنتخب الأول.

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