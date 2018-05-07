2018/05/07 | 09:48

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اغتيال مرشح عن قائمة الوطنية في الموصل | موازين نيوز

الاثنين 21/08/1439 هـ - الموافق 07/05/2018 م ، الساعة 09:48 صباحاً (بغداد)، 06:48 AM (غرينتش)

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أخبار موازين

أمنيّة

منذ 2018-05-07 الساعة 09:37 (بتوقيت بغداد)

اغتيال مرشح عن قائمة الوطنية في الموصل

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