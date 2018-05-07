صالح:تطبيع الأوضاع في كركوك من اولويات المطالب

2018/05/07 | 09:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- آخر تحديث: 7 ماي 2018 - 9:46 ص

السليمانية/شبكة أخبار العراق- اعلن برهم صالح رئيس تحالف الديمقراطية والعدالة،الاقنين، ان التحالف يملك برنامجا شاملا وواقعيا لمعالجة المشاكل والازمات.وقال صالح في حديث صحفي له اليوم، “انه وبتوفيق من الله، وتصويت المواطنين، وبأنتصارنا في انتخابات الـ 12 من آيار الجاري، يمكننا ان نكون طرفا اساسيا في تشكيل الحكومة العراقية الجديدة على اساس حماية الحقوق الدستورية لاقليم كردستان، وبأمكاننا وبدعم من الاطراف الحليفة لنا عراقيا ودوليا، ان نصل الى اتفاق للمصادقة على قانون تقاسم الثروات وفق الدستور، وان نكون داعمين لجمع كل العائدات الداخلية وحسم مسألة عائدات نفط اقليم كردستان والعراق”. واضاف :”بالتأكيد يمكننا انهاء ظلم نظام ادخار الرواتب، وتعويض الرواتب التي تم ادخارها خلال السنوات الاربعة المقبلة”.وفيما يتعلق بكركوك والمناطق المتنازع عليها الاخرى، قال صالح :”نصر ونؤكد على تطبيع الاوضاع الامنية والادارية في كركوك والمناطق المتنازع عليها”، مضيفا ان ابناء كركوك الاصلاء هم من يجب ان يقرروا بشأن مستقبلهم وفق الدستور، وان ينعموا من خيرات وعائدات مدينتهم.

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