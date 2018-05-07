مفتشية الداخلية: شرطة ديالى صرفت نصف مليار دينار خلافا للضوابط

2018/05/07 | 11:10

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المعلومة / بغداد ..

أعلنت مفتشية وزارة الداخلية، الاثنين، عن قيام مديرية شرطة ديالى بصرف مبلغ فاق الـ 500 مليون دينار خلافاً للضوابط والتعليمات خلال المدة الممتدة من 1/1/2017 الى آذار 2018.

وذكر بيان للمفتشية تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “اللجنة التدقيقية المكلفة بتدقيق حسابات سرية المقر وحسابات قسم الجنائية والحركات والعمليات في المديرية، تمكنت من اكتشاف صرف مبلغ (483,500,000) مليون دينار من قبل حسابات سرية المقر، ومبلغ (46,250,000) دينار من قبل حسابات قسم الجنائية والعمليات والحركات خلافاً للضوابط والتعليمات”.

وأضاف المكتب أن “المبالغ المذكورة والمصرفة خلافاً للضوابط تم صرفها من مطلع العام 2017 الى شهر آذار من العام الجاري 2018، وتتعلق بالمخصصات المقطوعة التي صرفتها الحكومة العراقية للقوات الأمنية العاملة في المحافظات الساخنة”.

واوضح البيان، أن “التعليمات الحكومية نصت على صرف مبلغ (500,000) دينار للقطعات القتالية في الميدان، وصرف مبلغ (250,000) للأجهزة الأمنية غير القتالية وكذلك العاملة في المقرات”.



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