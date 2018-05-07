مقتل مطلوب أمني في مداهمة بمنطقة عسير جنوب السعودية

2018/05/07 | 11:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ذكرت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الإثنين، أن قوات الأمن السعودية قتلت بالرصاص رجلا مطلوبا بسبب هجوم أدى لمقتل أربعة من رجال الأمن في نقطة تفتيش أمنية بمنطقة عسير في جنوب غرب المملكة أواخر الشهر الماضي.

وأفاد الإعلان الذي نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية بأن الرجل الذي يدعى خالد محمد علي الشهري كان في منزل ذويه بقرية الوهدة عند محاصرته مساء يوم السبت، وأنه رفض الاستسلام وهاجم قوات الأمن بسلاح أبيض.

ولم يتضح الدافع وراء الهجوم الذي وقع يوم 20 أبريل/نيسان واتهمت السلطات الشهري بتنفيذه.



وذكرت وسائل إعلام سعودية حينها أن مسلحا قُتل وتم اعتقال اثنين آخرين.

وتقع منطقة عسير على الحدود مع اليمن، حيث يحارب التحالف الذي تقوده السعودية ميليشيا الحوثي المسلحة، لكن لم يتضح ما إذا كانت الواقعة مرتبطة بالحرب اليمنية المستمرة منذ ثلاث سنوات.

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