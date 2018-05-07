العثور على جثة مراهق قرب مدرسة في الرفاعي

2018/05/07 | 11:10

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شبكة اخبار الناصرية:

اعلنت شرطة محافظة ذي قار العثور على جثة مراهق مقتولا قرب مدرسة في قضاء الرفاعي شمالي المحافظة .

وذكر مصدر في الشرطة لشبكة أخبار الناصرية اليوم ان مفرزة امنية عثرت على جثة الصبي ( ع ط ك ) البالغ من العمر 16 عاما ميتا قرب مدرسة النور شرقي الرفاعي وعل

شبكة اخبار الناصرية:اعلنت شرطة محافظة ذي قار العثور على جثة مراهق مقتولا قرب مدرسة في قضاء الرفاعي شمالي المحافظة .وذكر مصدر في الشرطة لشبكة أخبار الناصرية اليوم ان مفرزة امنية عثرت على جثة الصبي ( ع ط ك ) البالغ من العمر 16 عاما ميتا قرب مدرسة النور شرقي الرفاعي وعلى يده اليمنى اثار صعق كهربائي .ورجح المصدر ‏أن يكون وراء لحادث دوافع جنائية ، مؤكدا ان الشرطة شرعت بالتحقيق لمعرفة الجناة واعتقالهم.انتهى.

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