الاحتلال الإسرائيلي يعيش حالة خوف وهلع ويتوقع رد إيراني صاروخي محتمل

2018/05/07 | 11:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكالات

توقعت وسائل إعلام إسرائيلية,اليوم الاثنين, أن "يكون هنالك رد إيراني محتمل على الكيان الإسرائيلي خلال الأيام المقبلة، فيما أشارت إلى إن سليماني سينتقم من تل أبيب على خلفية إحداث مطار "التي فور".

وقال موقع "المصدر" الإسرائيلي في تقرير تابعته "الاتجاه برس"إن الاحتلال الإسرائيلي يدرك أن قاسم سليماني عازم على الانتقام من عملية تفجير قاعدة تيفور، وأنه ينوي إطلاق صواريخ من سوريا لتنفيذ هذه الخطة".

وأضاف: "إن سليماني والفصائل الإسلامية التي تعمل في سوريا، سيطلقون الصواريخ ضد إسرائيل "، مبدياً "تخوفه من ضربات حزب الله إلى عمق الأراضي الإسرائيلية".

وتابع الموقع،" أن الضابط محمود باقري كاظم آبادي، المسؤول عن وحدة الصواريخ أرض - أرض في الحرس الثوري الإيراني هو الذي يهتم بموضوع الصواريخ"، مشيراً الى "أن هذه الوحدة تعمل تحت إشراف ضابط سلاح الجو في الحرس الثوري، الجنرال حاجي زاده، وهز خبير بإطلاق صواريخ على أبعاد مختلفة".

يذكر إن الكيان الإسرائيلي كان قد اعترف بمسؤوليته عن الضربات التي استهدف مطار "التي فور" في سوريا والتي أودت بحياة عشرة شهداء إيرانيين، فيما احتفظت إيران بحق الرد في الوقت والمكان المناسبين."

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