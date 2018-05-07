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العثور على كدس للاسلحة في الموصل
2018/05/07 | 11:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تمكنت الاستخبارات العسكرية التابعة الى الفرقة الـ20 من الوصول الى كدس للاسلحة يعود الى عصابات داعش الارهابية في بادوش شمال الموصل .وذكرت وزارة الدفاع العراقية :" انه وبمعلومة استخبارية تمكنت الاستخبارات العسكرية من الاستيلاء على كدس للاسلحة في منطقة بادوش يعد من مخلفات داعش الاجرامي .واضافت :" ان الكدس يحتوي على 15 قنبرة هاون عيار 120 ملم و8 أخرى عيار 82 ملم و8 عبوات ناسفة محلية الصنع وصاروخي مدفع ما يسمى  جهنم وصاروخ 107 ملم كاتيوشا وتم تدمير الكدس موقعيا من قبل مفارز المعالجة المرافقة للقوات.

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