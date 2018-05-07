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محافظة بكوردستان تتأهب تحسبا لفيضانات وتصدر تعليمات للسكان
2018/05/07 | 11:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شفق نيوز/ أعلنت بلدية محافظة السليمانية في إقليم كوردستان يوم الاثنين عن دخول دوائرها وملاكاتها، والشركات الخدمية في حالة الاستعداد التام تحسبا لحدوث فيضانات جراء توقعات بتساقط غزير للأمطار خلال اليومين المقبلين.

وقال سامان محمود نائب رئيس البلدية في السليمانية في مؤتمر صحفي عقده اليوم، ان دوائر البلدية، وكوادرها وملاكاتها إضافة الى أربع شركات أهلية خدمية عاملة في المدينة قد اتخذت التدابير اللازمة تحسبا لحدوث فيضان خلال اليومين المقبلين.

ودعا محمود سكان المدينة وخاصة في المناطق القديمة، والمنخفضة الى البدء في تنظيف مجاري مياره الامطار في منازلهم، مشيرا الى ان الدعايات الانتخابية المتساقطة في الطرقات حجبت مجاري مياه الامطار.

واكد أيضا المسؤول المحلي على ضرورة ان يبادر السكان في تنظيف شبكات مياه الامطار العامة القريبة من منازلهم للتقليل من تأثير حدوث أي امر غير مرغوب فيه خلال اليومين المقبلين.

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