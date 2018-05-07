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ثلاث لاعبين من برشلونة يفكرون بالرحيل
2018/05/07 | 11:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- متابعة/ الغد برس:

رجحت تقارير صحفية إسبانية، رحيل ثلاث لاعبين عن صفوف نادي برشلونة، بنهاية الموسم الجاري، بعدما تم استبعادهم من مواجهة الكلاسيكو، أمس الأحد، ضمن منافسات الليغا.

واستبعد إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة، الثلاثي لوكاس ديني وأليكس فيدال وأندريه جوميز، من قائمة مباراة ريال مدريد، التي انتهت بالتعادل الإيجابي، بنتيجة 2-2.

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وقال موقع "fichajes" الإسباني، إن "ثلاثي برشلونة، لن يستمر في صفوف الفريق الكتالوني على الأرجح"، مشيراً إلى "خروج الـ 3 لاعبين، من خطط فالفيردي المستقبلية".

وأضاف الموقع "إذا تلقى برشلونة، عروضًا جيدة لهؤلاء اللاعبين، هذا الصيف، فإن النادي لن يمانع رحيلهم".

وتابع "قد يشهد هذا الصيف أيضًا، رحيل توماس فيرمايلين ودينيس سواريز بالإضافة إلى الحارس ياسبر سيليسين، إلا أن ذلك ليست ضمن أولويات برشلونة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ثلاث لاعبين من برشلونة يفكرون بالرحيل ) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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