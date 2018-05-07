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اتليتكو مدريد يبدأ توزيع تذاكر نهائي الدوري الآوروبي
2018/05/07 | 11:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة – بدأ اتليتكو مدريد في توزيع تذاكر نهائي الدوري الآوروبي الذي سيجمعه بمارسيليا في السادس عشر من الشهر الجاري حيث تم التوزيع على أعضاء النادي .

هذا ويأمل سيميوني ولاعبوه في أن يتمكنوا من حسم النهائي لصالحهم حتى يكون الختام  الأفضل لمشوارهم في البطولة بشكل خاص وللموسم بشكل عام والذي حقق خلاله الفريق الأتليتي أرقامًا مميزة .

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