المصري البورسعيدي يحدد سعر بيع حمدي للأهلي والزمالك

2018/05/07 | 11:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زهيرة عادل فيسبوك تويتر حدد مجلس إدارة نادي المصري البورسعيديسعر بيع محمد حمدي؛ ظهير أيسر الفريق، بعض تلقيه عدة عروض من الأهلي والزمالك، مشددا على رفض التفريط في خدماته حال عدم موافاة المطالب المادية للنادي.

سمير حلبية، رئيس النادي البورسعيدي، قال خلال تصريحات تليفزيونية: "بالفعل تلقينا عروضا من أندية داخل مصر للحصول على توقيع حمدي، لكن أحد الأندية قدم عرضا بقيمة مليون دولار وهذا لا يتناسب تماما مع متطلباتنا، فحمدي هو الأفضل في مصر حاليا .

"المجلس اجتمع واتفق على عدم التفريط في اللاعب إلا بالحصول على مليوني ونص دولار أي ما يعادل 40 مليون جنيه مصري، فهذا ليس مبالغ فيه بالنسبة للأسعار التي شهدتها انتقالات يناير الماضي".



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واختتم: "إذا تلقينا عرضا بهذا المبلغ فمصيره حمدي في يد الجهاز الفني، هو صاحب القرار الأول لأن مصلحة الفريق هي رقم واحد".

يذكر أن محمد حمدي كان لاعبا ضمن صفوف الأهلي قبل الاستغناء عنه في صيف عام 2016 للفريق البورسعيدي في صفقة انتقال حر.

الظهير الأيسر شارك الموسم الجاري في 33 مباراة بمختلف البطولات، سجل خلالهم هدف وحيد وصنع ستة آخرين.





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