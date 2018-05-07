2018/05/07 | 11:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرشيد نيوز/ بغداد كشفت دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة، اليوم الاثنين، عن صدور حكمٍ غيابيٍّ بالسجن بحق كلّ من محافظ ديالى الأسبق (عبد الناصر المُنتصر بالله محمد المهداوي) والمدير السابق لإحدى القنوات الفضائية في المحافظة، لإلحاقهما الضرر بالمال العام بأكثر من مليار دينارٍ.وقالت الهيأة في بيان تلقت “الرشيد نيوز” نسخة منه، أن “الحكم الغيابيّ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة: السجن لمحافظ ديالى الأسبق ومدير قناة فضائية لإلحاقهما الضرر بأكثر من مليار دينار) نشر أولاً على موقع (الرشيد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة: السجن لمحافظ ديالى الأسبق ومدير قناة فضائية لإلحاقهما الضرر بأكثر من مليار دينار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرشيد نيوز).