2018/05/07 | 11:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- نينوى..اغتيال مرشح في ناحية القيارة فجر اليوم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع قناة آسيا الإخبارية الإلكتروني بتاريخ: 2018/05/07 | 11:15.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نينوى..اغتيال مرشح في ناحية القيارة فجر اليوم) نشر أولاً على موقع (قناة آسيا الإخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نينوى..اغتيال مرشح في ناحية القيارة فجر اليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آسيا الإخبارية).
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع قناة آسيا الإخبارية.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نينوى..اغتيال مرشح في ناحية القيارة فجر اليوم) نشر أولاً على موقع (قناة آسيا الإخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نينوى..اغتيال مرشح في ناحية القيارة فجر اليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آسيا الإخبارية).