2018/05/07 | 11:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..

أظهرت النتائج الاولية للانتخابات اللبنانية عن تحقيق حزب الله وحلفائه الاغلبية في البرلمان اللبناني الجديد.

واشارت النتائج الاولية إلى أن الحزب وحلفائه وضمنهم نواب سنة حصوا على 67 مقعدا من اصل 128، فيما حصل تيار المستقبل برئاسة رئيس الوزراء سعد الحريري على 22-25 مقعدا.

كما اظهرت ان حزب القوات اللبنانية برئاسة سمير جعجع حصل على 15 مقعدا، فيما حصل الحزب التقدمي الاشتراكي برئاسة وليد جنبلاط على 10 مقاعد، بينما توزعت باقي المقاعد بين كتل ومرشحين اخرين.

ويعد تيار المستقبل والتيار الوطني الحر الذي يتزعمه جبران باسيل ويدعمه الرئيس ميشال عون ابرز الخاسرين في الانتخابات اللبنانية مقارنة بمقاعدهم السابقة.



انتهى/25

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حزب الله يتصدر نتائج الانتخابات اللبنانية ويحصد غالبية مقاعد البرلمان اللبناني) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حزب الله يتصدر نتائج الانتخابات اللبنانية ويحصد غالبية مقاعد البرلمان اللبناني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).